Dit kun je maken met tamme kastanjes (en zo bereid je ze)

Het seizoen van tamme kastanjes rapen, is weer aangebroken. Je kunt ze als versiering in huis gebruiken, maar je kunt ze ook verwerken in heerlijke gerechten. We zetten op een rijtje hoe je de kastanjes bereidt en wat je er allemaal mee kunt maken.

De kastanje kun je herkennen aan de bolsters met lange, stekelige naalden. De noten hebben een platte kant met een klein, wit pluimpje. De vruchten zijn rijp in oktober en vallen dan op de grond. Doe wel handschoenen aan, want de bolsters kunnen prikken.

En goed om te weten: alleen de vrucht van een tamme kastanje is eetbaar.

Koken

De kastanjes kun je koken of poffen. Bij beide bereidingstechnieken dien je de kastanje uit de bolster te halen en kruiselings in te snijden. Ze zijn dan makkelijker te pellen en ploffen niet uit elkaar in de oven of op de barbecue. Als je ze wilt koken, kun je ze 10 minuutjes laten koken op een middelhoog vuur en als ze zijn afgekoeld kun je ze pellen.

Poffen

Pof je liever de tamme kastanjes? Doe ze dan in de oven op 200 graden voor 15 á 20 minuutjes. Je kunt ze ook poffen op de barbecue, op een rooster of in een speciale kastanjepan. Als je ze zo uit het vuistje wilt eten, is het lekker om een beetje boter, zout en peper toe te voegen.

Recepten

Tamme kastanjes kun je aan verschillende gerechten toevoegen. We deelden al eens een recept voor een salade met gebakken groenten, kastanjes en bacon. Heb je nog kastanjes over? Probeer dan deze soep of hartige taart eens. Eigenlijk kun je er alle kanten mee op: voeg ze toe aan een pasta of verwerk ze in zoete baksels.

Helemaal in de herfstsfeer komen? Maak zelf herfstpotpourri:

Bron: Madebyellen, 24kitchen. Beeld: iStock