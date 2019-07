Dat wordt smullen: tartelette met chiacrème, bessen & bramen

Heb je binnenkort visite en wil je de show stelen? Maak dan deze tartelette met blauwe vruchten. Je moet er wel een nachtje op wachten want de chiacrème moet stijven, maar je zal worden beloond met een heerlijk toetje.

Dit heb je nodig voor 8 personen:

Voor de chiacrème:

200 ml kokosmelk

200 ml bietensap

7 el chiazaad

1 zakje vanillesuiker

2 el agavesiroop

mespuntje zout

Voor de tartelette:

150 g zelfrijzend bakmeel

75 g kwark

2 tl suiker

mespunt zout

boter om mee in te vetten

Voor erop:

2 vijgen, in kwarten gesneden

100 g bramen (evt. diepvries)

100 g bosbessen •

75 g kiwibessen of 2 kiwi’s, in plakjes

½ granaatappel, de pitjes

6 blaadjes munt, in dunne reepjes geknipt

Extra: langwerpig bakblik 35×10 cm met kartelrand en uitneembare bodem, bakpapier, blindbakvulling (gedroogde bonen o.i.d.), grote glazen pot met deksel

Maak de chiacrème een avond van tevoren: giet de kokosmelk en het bietensap in de grote glazen pot. Voeg het chiazaad, de vanillesuiker, de agavesiroop en een mespunt zout toe en meng met een lepel goed door. Schroef de deksel erop en schud nog een paar keer heen en weer. Zorg ervoor dat er geen klontjes in zitten. Zet in de koelkast en laat gedurende de nacht of dag opstijven.

Doe voor de tartelette het meel in een mengkom en voeg de kwark, suiker en het zout toe. Roer met een lepel tot een vast deeg. Kneed het daarna met de hand nog kort door tot een soepele bal (voeg nog wat extra bloem toe als het deeg te plakkerig is). Verpak het deeg in plasticfolie en laat een half uurtje rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet het bakblik in met boter. Haal het deeg uit de koelkast en snijd het in vier plakken. Leg de plakken deeg in het bakblik en druk ze goed aan, ook tegen de randen. Prik dan met een vork allemaal gaatjes in de bodem. Vouw een vel bakpapier dubbel en leg dit op de deegbodem. Strooi hier de blindbakvulling op. Bak de bodem 15 minuten in de oven.

Verwijder dan de blindbakvulling en het bakpapier en bak nog 10 minuten op 170 °C goudbruin. Haal de taartbodem uit de oven en laat 5 minuten afkoelen in de vorm. Haal de tartelette er dan voorzichtig uit en laat ’m ondersteboven afkoelen op een rooster. Verdeel de chiacrème erover, dan het fruit en ten slotte de reepjes munt. Wauw.

Wachttijd: 1 nacht.

Bereidingstijd: 30 min.

Oventijd: 25 min.

Kcal:200 p.p.

Productie & styling: Cyn Ferdinandus. Fotografie: Eric van Lokven. Recepten en bereiding: Victor De Launay