Waarom je altijd een teentje knoflook onder je kussen zou moeten leggen

Het is de meest gebruikte smaakmaker in de wereld: een teentje knoflook. Toch kun je ’t beter niet door je pan mikken – maar gewoon onder je kussen leggen.

Je zou er namelijk een stuk lekkerder door slapen. De zwavelhoudende stoffen in knoflook samen met het aroma hebben een kalmerend effect op jawel, iedereen.

Welterusten

De geur komt een beetje door je kussen door. Hierdoor val je makkelijker in slaap en verbetert ook je slaapkwaliteit. Je slaapt dus sneller in én je slaapt dieper. Hoe je het aanpakt? Leg gewoon een teen of twee, met schil en al, onder je hoofdkussen waar je op slaapt. Natuurlijk heb je eventjes nodig om te wennen aan die geur, maar dan heb je ook wat.

Zzz

Maak je geen zorgen: je kamer zal niet helemaal naar knoflook ruiken als je wakker wordt en ook zelf ruik je er niet naar. Iedereen wil de volgende dag gewoon naast je zitten, hoor. Het proberen waard?

Bron: Gezonder Leven. Beeld: iStock