Waarom er binnenkort misschien een tekort aan olijfolie is

Als je het Pioppi dieet volgt, of misschien gewoon graag kookt met olijfolie, is het wellicht slim om een voorraadje olijfolie in te slaan. Het kan namelijk zomaar eens zijn dat Italië – toch olijfolieproducent nummer 2 van de wereld – straks met een olijfolie-tekort zit.

Olijfolie is gezond, lekker en binnenkort ook schaars. Want olijfbomen hebben het zwaar de laatste tijd. Vooral in Italië, waar zelfs een tekort aan olijven en dus ook aan olijfolie-tekort dreigt.

Advertentie

Redenen olijfolie-tekort

Waarom Italië straks met een olijfolie-tekort kampt? Dat komt vooral door extreme weersomstandigheden van de afgelopen maanden. Denk aan: hevige regenval, vroege voorjaarsvorst, harde wind en grote droogte in de zomermaanden. Hierdoor zal de oogst waarschijnlijk 57% lager uitvallen van normaal.

Vliegenplagen

“Olijfbomen worden verzwakt door dit weer en zelfs áls ze herstellen, blijven ze kwetsbaarder voor uitbraken van xylella fastidiosa. Dat is een zeer moeilijk te bestrijden bacterie die ziektes veroorzaakt bij onder meer druiven en olijfbomen. Daarnaast zijn de bomen dan ook vatbaarder voor vliegenplagen”, legt Riccardo Valentini, directeur bij het Euro-Mediterranean Center for climate change uit aan The Guardian.

Actieplan

Italiaanse olijfboeren willen dat de regering een actieplan maakt om hen te beschermen tegen de verliezen die hen waarschijnlijk te wachten staan. Ook in Portugal en Griekenland valt de olijvenoogst tegen. De EU verwacht dat Italië, Portugal en Griekenland waarschijnlijk olijven uit Spanje zullen importeren.

Prijzen stijgen

Of we in Nederland iets gaan merken van het tekort elders, is nog even de vraag. De kans is wel groot dat de prijzen van olijfolie gaan stijgen. In de eerste 11 maanden van 2015 steeg de verkoopprijs van olijfolie bijvoorbeeld ook omdat er sprake was van een tekort. De prijs steeg toen met zo’n 20%.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock