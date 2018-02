Terug van weggeweest: de frikandellenvlaai is weer te koop

Tja, je houdt ervan of je gruwelt al bij het idee: een taart gevuld met frikandellen, mayo en curry.

Al in 2016 ging een Limburgse bakker het internet over nadat hij de frikandellenvlaai had bedacht.

Mis ‘m niet

Vorig jaar was de taart bij de Aldi te koop voor een prikkie: voor nog geen 4 euro had je een heuse taart vol met de snack in huis. Nu is de vlaai terug van weggeweest en de reden hiervoor? Carnaval. De taart van de Aldi is bedoeld voor 8 personen. Maar wie ‘m graag wil eten kan er maar beter op tijd bij zijn: de vorige keer dat Aldi de taart verkocht was ‘ie razendsnel uitverkocht. Veel liefhebbers van de frikandel, dus.

Vanaf 9 februari is de speciale vlaai weer te krijgen.

@Metro @ADnl De #Frikandellenvlaai komt weer terug bij de aldi vanaf 09-02-2018 weer in de verkoop pic.twitter.com/o71czf4i3e — Cas (@Cas_rb) 31 januari 2018

Bron: AD. Beeld: ANP