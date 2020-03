Met deze test weet je binnen een minuut hoe jouw lichaam op koolhydraten reageert

Binnen een gezond eetpatroon is er niet onbeperkt ruimte voor koolhydraten. Minderen met koolhydraten wordt vaak in 1 adem genoemd met afvallen. Maar hoeveel kan je lichaam nou echt verdragen? Met een simpele test kom je daar zo achter.

De Amerikaanse arts, onderzoeker en bestsellerauteur Sharon Moalem legt in zijn boek ‘The DNA Restart’ uit dat je er met een simpele ‘cracker test’ heel snel achter kun komen hoe goed jouw lichaam koolhydraten verteert en zo ook een idee krijgt hoeveel koolhydraten je op een dag kunt eten.

Ongezouten cracker

De een kan namelijk zoveel koolhydraten eten als ‘ie wil, terwijl de ander dat toch wel echt in de gaten moet houden. Hoe je erachter komt tot welke groep jij behoort? Kauw 30 seconden lang op een ongezouten cracker. Hoe sneller je merkt dat de smaak zoeter wordt, hoe meer amulase-enzymen je in je mond hebt. Deze enzymen zorgen ervoor dat de ‘zetmeelmoleculen’ uit koolhydraten omgezet worden in kleinere moleculen van suiker, of moleculen die net zo smaken als suiker.

Oppassen met koolhydraten

Proef jij heel snel een zoete smaak? Dat betekent dus dat je veel van die ezymen hebt die snel helpen om de koolhydraten om te zetten, en je dus koolhydraten kunt eten zonder daar snel van aan te komen. Proef je pas na bijvoorbeeld 25 seconden iets zoets of proef je het misschien helemaal niet? Dan behoor je tot de groep die goed op moet letten met koolhydraten.

Bron: Business Insider. Beeld: iStock