Drink jij thee met melk? Probeer dan déze volgorde eens

In de hal van mijn ouderlijk huis staan twee vuilniszakken. Sinds het heengaan van mijn vader is mijn moeder flink aan het opruimen. Eerst schrok ik van haar opruimdrift, maar nu begrijp ik het. Om iets op te kunnen ruimen, moet je het eerst aanraken. Je pakt iets op, je ziet het, je voelt het en daarna stop je het in een vuilniszak.

De vingertoppen kunnen vroeger voelen. Alles draait om het aanraken. Het verleden praat soms tegen je in braille. “Wat zit er in die vuilniszakken?” vraag ik, terwijl ik mijn jas aan de kapstok hang. Daarna ga ik door mijn knieën om de kat te aaien. Ze ruikt aan mijn vingers alsof mijn vingerkootjes van brokjes zijn gemaakt. “Gewoon wat oude spullen van je vader. Stropdassen en zo”, zegt ze. Mijn vader werkte in de haven en droeg eigenlijk nooit een stropdas, maar hij had er honderden.

Zijn stropdassen komen geregeld terug in een droom die ik de laatste maanden vaak droom. In de droom staat mijn vader op een wolk en ik sta gewoon op de grond. Vanaf de wolk schreeuwt hij dat ik een touw van al zijn stropdassen moet maken. Dus ik knoop al die dingen aan elkaar vast en niet veel later zie ik hem langs het stropdassentouw naar beneden glijden. Het is best grappig eigenlijk. Vroeger bestonden mijn dromen voor zo’n 82% uit sex, maar sinds het heengaan van mijn vader zit er geen sex meer in mijn dromen. Het is net alsof hij al mijn vieze dromen heeft meegenomen.

Trots

Mijn moeder staat in de keuken. Ze leunt tegen het gasfornuis en kijkt tevreden in een pan die met draadjesvlees en jus is gevuld. Ik ben zo ongelofelijk trots op haar. Ik ben het altijd wel geweest, maar wat ze dit jaar heeft laten zien, is niets minder dan fabelachtig. Ze heeft overduidelijk wind tegen en toch gaat ze met sprongen vooruit. Ze is haar man kwijtgeraakt. Haar partner. Haar huisgenoot. Haar beste vriend. Haar grappenmaker. De helft van al haar herinneringen.

“Wil jij even proeven of het vlees klaar is?” vraagt ze. Mijn moeder weet dondersgoed dat het vlees klaar is. Het valt bijkans uit elkaar van gereedheid. Ze pakt een vork uit de la en prikt ermee in de pan. De vork is zo gelukkig dat het dit mag doen dat de jus huilt. Op de vork ligt het draderigste stukje draadjesvlees aller tijden.

In Amerikaanse actiefilms moet de held vaak een bom onschadelijk maken door de juiste draad door te knippen, maar op deze vork liggen alleen maar juiste draden. Mijn moeder duwt de vork mijn mond in en kijkt naar mijn gezicht. Ze weet dat mijn gezicht niet kan liegen en dat ik daarom al twintig jaar een baard laat staan. “En?” vraagt ze, terwijl ze met een duim en een wijsvinger een druppel jus uit mijn snor plukt. “Je hebt jezelf overtroffen, Teuntje. Sinds die ouwe er niet meer is, voel ik een leegte en jij vult die leegte gewoon met jus.”

Vissticks

Ik kijk in de vriezer of ik iets zie wat op een toetje lijkt. Iets romigs, iets zoets, iets waar ik spijt van zou kunnen krijgen. Ik zie een halfje tijgerbrood en drie pakken vissticks. Mijn vader hield van vissticks zoals jongetjes met stekelhaar van vuurwerk houden. Hij kocht elke week een pak. Dan gooide hij tien sticks in een koekenpan en als deze goudbruin en krokant waren, legde hij ze op een boterham en besprenkelde ze met azijn en ketchup. Als laatste legde hij er nog een boterham op. Dat was mijn vader. Gewoon een tevreden man. Iemand die gelukkig kon worden van de geur van azijn. Iemand die vissticks kon eten alsof het kaviaar was.

Ik pak de drie dozen, scheur ze open en gooi de inhoud ervan op de bovenkant van de wasmachine. Ik tel de sticks. Het zijn er zestig. Zorgvuldig stapel ik ze op.

“Wat doe je?” vraagt mijn moeder.

“Ik bouw een toren van vissticks die tot de hemel reikt.”

“Hartstikke goed, jongen, dan brei ik een koord van draadjesvlees.”

