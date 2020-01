Nu echt bewezen: theeleuten leven langer en gezonder

We wisten het natuurlijk allang, maar er is nu bewijs vanuit wetenschappelijke hoek: theedrinkers leven langer en gezonder.

Belangrijke nuance: het gaat alleen om thee gemaakt van de theeplant. Een onderzoek van de Chinese Academy of Medical Sciences, gepubliceerd in het vakblad European Journal of Preventive Cardiology, bewees opnieuw dat de proefpersonen die regelmatig groene of zwarte thee dronken, langer leven.

Cholesterolniveau

De Nederlandse Gezondheidsraad voerde al eens een experiment uit waarbij een groep wél thee dronk en een groep geen thee dronk. Ze merkten daarbij op dat groene en zwarte thee een positieve impact hadden op de bloeddruk en het cholesterolniveau. Over kruidenthee is nog onvoldoende bekend.

Langer leven

Het Chinese onderzoek bewees opnieuw de verlengde levensduur, volgens hen met maar liefst gemiddeld 15 maanden. Voor het onderzoek werden meer dan 100.000 Chinezen onder de loep genomen. Een groep dronk minstens 3 keer per week thee en een andere groep juist nooit of minder dan 3 keer per week. Ze werden daarna 7 jaar gevolgd.

De theeslurpers staken daarbij flink de loef af: ze leefden gemiddeld 15 maanden langer en hadden 20 procent minder risico op een beroerte.

Extra bevestiging

Bij het onderzoek kon alleen geen oorzaak-gevolg worden aangetoond, en dus besloten ze een 2e onderzoek te houden om meer bevestiging te krijgen. En wat blijkt? Ook bij dit onderzoek onder 14.081 mensen leefden de theeleuten langer dan de mensen die thee afzweren.

Minimum aantal koppen

De wetenschappers van de Chinese academie waren vooral onder de indruk van de groene thee. Bij zwarte thee vonden ze geen significante verschillen. Loes Neven, voedingsexpert bij het Vlaams Instituut Gezond Leven, verklaart aan HLN: “Bij groene thee kun je sneller profiteren van de gunstige effecten. Heel concreet: 3 kopjes per dag leveren al een positief effect. Bij zwarte thee gaat het om 5 koppen per dag.”

Bio-actieve stoffen

Dat komt volgens de voedingsexpert omdat je in groene thee meer bio-actieve stoffen vindt dan in zwarte thee. “We weten allemaal dat planten bomvol vitaminen en mineralen zitten, maar daarnaast bevatten ze nog een heleboel andere stoffen die een positief effect hebben op de gezondheid. Die worden omschreven als bio-actieve stoffen, zoals flavonoïden en polyfenolen.”

Afwisseling

Maar betekent dit dat als je geen groene of zwarte thee drinkt, je automatisch 15 maanden korter leeft? Waarschijnlijk niet, stelt de voedingsexpert. “Die bio-actieve stoffen zitten natuurlijk ook in andere plantaardige voedingsmiddelen. Het is vooral belangrijk om door de dag gevarieerd te eten en af te wisselen tussen verschillende groenten en fruit. Wel raad ik aan om af en toe een glas water om te ruilen voor een kop thee. Het liefst zonder suiker, weliswaar. Belangrijke nuance: dan heb ik het niet over kruidenthee of muntthee. De gezondheidseffecten zijn alleen maar bewezen voor thee gemaakt van de theeplant.”

Bron: HLN.