Dag kliederboel! Dit is dé tip om een taart strak aan te snijden

Een taart aansnijden kan nogal een kliederboel worden. Soms breek je de taart meer dan dat je hem snijdt. En bij het volgende puntje zit je mes al vol met chocolade of slagroom. Dat ziet er natuurlijk niet netjes uit. Maar met deze tip is dat verleden tijd.

En je hebt er niets geks voor nodig.

Taart snijden

In een mooie taart heb je vaak veel tijd (of geld) gestoken. Zonde dus als al je gasten daar slechts een rommelig puntje van op hun bordje krijgen. Daarom is het belangrijk dat je met de juiste techniek de taart aansnijdt. Zo heb je allemaal keurige, strakke punten.

Mes

Netjes snijden begint natuurlijk bij een scherp mes. Zorg er dan ook voor dat je een goed mes gebruikt of deze eerst even slijpt voordat je aan de haal gaat met je gebak. Nu je een goed mes hebt, ben je al op de helft. Er is slechts één stap die je nu nog moet nemen, voordat je met het snijden van de taart begint.