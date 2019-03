Smullen: met deze tips bak jij sowieso een perfect bananenbrood

Bananenbrood alleen voor fitgirls op Instagram? Daarmee doe je de snack écht te kort. Maar een goed bananenbrood bakken is nog niet zo eenvoudig. Te droog, te nat, ingestort. Met deze tips overkomt jou dat niet en bak je een perfect bananenbrood.

Ook als je geen keuken- of bakprinses bent, krijg je af en toe bakkriebels. Als je deze tips in gedachten houdt, bak je in ieder geval een perfecte creatie.

Gril eerst je bananen in de oven

Sowieso geldt: hoe bruiner je bananen hoe beter. Bewaar daarom vooral de bruine bananen die je normaal misschien niet meer zo lekker vindt. Die zijn het zoetst en smeuïgst.

Snijd de bananen vervolgens in plakken en gril ze 15 tot 20 minuten op 200 graden in de oven. Hierdoor zal de smaak van je bananenbrood nóg lekkerder zijn.

Voeg volkorenbloem toe

Je kunt spelt-, boekweit- of havermeel gebruiken, dat maakt niet zoveel uit. Maar door een deel te vervangen door volkorenbloem, wordt je beslag steviger. Ook droogt je bananenbrood minder snel uit. Win-winsituatie!

Mix niet te lang

Als je te lang met de garde of mixer in de weer bent, heeft dat een negatief effect op de textuur van je bananenbrood. Houd de droge en natte bestanddelen dan ook eerst gescheiden van elkaar en mix ze vervolgens geleidelijk samen. Als je een samenhangend beslag hebt, stop je met mixen. Anders wordt je bananenbrood zwaar en klef en dat wil je niet.

Voeg noten toe

Als je dat lekker vindt natuurlijk. Walnoten smaken bijvoorbeeld heel goed bij banaan. Gril ze wel even voor je ze aan het beslag toevoegt, hierdoor krijgen de noten nóg meer smaak. Eet smakelijk!

Bron: Elle Eten Beeld: iStock