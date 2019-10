Start je dag goed: 7 tips om meer groenten te eten bij het ontbijt

Het ontbijt wordt de belangrijkste maaltijd van de dag genoemd. Door wat extra groenten in je ontbijt te verwerken, begin je je dag pas écht goed.

Er zijn talloze manieren om wat meer groenten te eten bij het ontbijt:

1. Omelet

Maak een keer een boerenomelet vol groenten. Klop 1 of meerdere eieren en voeg wat fijngesneden paprika, waterkers, champignons, prei en tomaat toe aan het mengsel. Binnen de kortste keren heb jij een heerlijke én gezonde maaltijd op tafel staan.

2. Toast

Start je dag met een paar volkoren boterhammen, toastjes, crackers of rijstwafels met avocado. Ook heerlijk te combineren met een gekookt eitje, radijsjes, tomaatjes, gerookte zalm of kipfilet.

3. Pannenkoeken

Normaal gesproken gebruik je melk, bloem, eieren en suiker voor het maken van pannenkoeken, maar je kunt de ingrediënten natuurlijk ook helemaal omgooien. Maak bijvoorbeeld een mengsel van boekweit- of speltmeel, spinazie, bieslook en een eitje. Deze pannenkoekjes smaken heerlijk met wat fruit, guacamole of koude groenten.

4. Salade

Je kunt ook prima ontbijten met een salade. Een mix van bladgroenten, (geroosterde) paprika, avocado, witlof, zoete aardappel, komkommer, tomaat en pompoen smaakt net zo lekker in de ochtend als in de middag. Om het helemaal af te maken, kun je er natuurlijk nog een gekookt eitje aan toevoegen.

5. Kliekjes

Is het al bijna middag en heb je geen zin om uren in de keuken te staan voor de brunch? Geen probleem! Eet gewoon de restjes van je avondeten, want daar zitten natuurlijk heel veel groenten in.

6. Burrito

Ben je dol op Mexicaans eten? Dan is dit echt het ontbijt voor jou. Bak een roerei met wat salsa, jonge kaas en groenten naar smaak. Stop het in een volkoren wrap en je bent al klaar.

7. Smoothie

Dit is misschien nog wel de snelste en makkelijkste optie om veel groenten binnen te krijgen in de ochtend. Gooi wat spinazie, boerenkool en avocado in de blender, mix het met wat yoghurt, banaan of mango en je smoothie is al klaar. Geen ochtendmens? Maak de smoothie de avond van tevoren en zet ‘m in de koelkast.

Zo maak je super snel een lekkere groene smoothie met spinazie:

Bron: Women’s Health, Huffington Post. Beeld: iStock