Je hebt zoveel zin in stoofvlees en je kan niet wachten totdat het klaar is. En wanneer het dan zover is, blijkt het stoofvlees helemaal niet zo boterzacht te zijn zoals je verwacht had. Taai vlees is niet lekker. Herkenbaar? Met déze tips wordt stoofvlees binnenkort jouw stoofgerecht!

1. Kies het juiste vlees

Trap niet in de klassieke fout als je stoofvlees gaat bereiden: kies altijd voor vlees met een beetje vet eraan. Dat geeft veel meer smaak en wordt zachter dan mager vlees. Klassiek Vlaams stoofvlees wordt van rundvlees gemaakt, al vind je ook wel recepten met varkens- of paardenvlees. Je kiest best voor vlees van de nek, uit de bil of de schouder. Zeg tegen je slager waarvoor het moet dienen, en hij geeft je de lekkerste stukjes mee. Je hebt 150 à 200 g vlees per persoon nodig. Leg het vlees een halfuurtje van tevoren uit de koelkast zodat het op kamertemperatuur kan komen. Snij het in blokjes van gelijke grootte (zo’n 4 bij 4 cm).

2. Kies de juiste pan

Wat je nodig hebt om lekker stoofvlees te maken, is een pan met een dikke bodem die de warmte van het vuur traag en gelijkmatig verdeelt. Sommigen zweren bij koper, gelaagd aluminium of roestvrij staal, wij houden van zo’n nostalgische gietijzeren stoofpot. Die laatste heeft het voordeel dat hij ook in de oven mag: dat vermindert de kans op aanbranden van je stoofvlees.

3. Kies de juiste smaakmakers

Voor klassiek Vlaams stoofvlees heb je niet veel nodig: wat ui, laurier, en een boterham met mosterd. Daarnaast ook een lekker biertje, liefst donker bier. Dat bier doe je in een pannetje en laat het opwarmen, tot tegen het kookpunt.

4. Braad het vlees goed aan

Dep het vlees droog voor je het gaat bereiden. Zet twee pannen op het vuur: de stoofpot waarin je je stoofvlees gaat bereiden en waarin je eerst op matig vuur je uien aanstooft in een klontje boter, en een pan waarin je het vlees gaat aanbraden of dichtschroeien. Met aanbraden bedoelen we dat je de pan warm laat worden, er wat boter in smelt, en dan het vlees kort aan alle kanten goudbruin bakt. Opgelet: alleen de buitenkanten moeten goudbruin kleuren, het vlees mag nog niet garen binnenin. Kruid het met peper en een beetje zout.

Doe niet al het vlees ineens in de pan: dat heeft tot gevolg dat het vlees staat te koken in plaats van te bakken. Van koken wordt het vlees taai. Braad het daarom beter aan in porties. Elke keer als een portie vlees mooi toegeschroeid is, doe je ze in de andere pan bij de uien. Over de laatste portie vlees strooi je een eetlepel bloem voor je het bakt: dat helpt straks de saus te binden. Blus vervolgens de pan van het vlees met het opgewarmde bier, en giet dit allemaal bij in de stoofpot met het vlees en de uien. Doordat je het bier hebt opgewarmd, ‘schrikt’ het vlees niet en koelt het niet weer af. Ook dat kan er namelijk voor zorgen dat het vlees taai wordt. Het vlees moet net onder staan. Niet genoeg vloeistof in de pan? Leng dan aan met wat water of bouillon.

5. Laat stoofvlees niet koken

Doe de laurier en de boterham met mosterd (met de mosterd naar onderen) bij in de pan. Die boterham heeft een functie: het brood helpt voor de binding van de saus, en het zuur in de mosterd geeft smaak én maakt het vlees zachter. Zet het vuur niet te hoog: stoofvlees moet zachtjes stoven, en zeker niet koken. Zachtjes pruttelen is oké, maar van koken wordt het vlees taai. Het deksel hoeft niet meteen op de pan, dan krijg je te veel vocht in je stoverij. Pas als de saus de gewenste dikte heeft, zet je het op de pan zodat je straks nog genoeg saus overhoudt.

6. Heb geduld!

En dan… is het wachten. Stoofvlees is niet snel klaar: reken op een gaartijd van 1,5 à 3 uur. Hoe lang precies, dat is afhankelijk van het vlees: soms is het wat sneller zacht, soms duurt het wat langer. Je kunt stoofvlees garen op het fornuis, maar sommige types kookplaat zijn minder nauwkeurig te regelen. In dat geval kun je ervoor kiezen om het stoofvlees in de oven te laten garen, op zo’n 150°C. Zet dan best wél het deksel op de pot, zodat het vlees niet uitdroogt.

Het resultaat? Heerlijk zacht stoofvlees! En ja, het smaakt écht nog lekkerder de dag nadien. Perfect om op zondag rustig klaar te maken, en op maandag van te smullen, met homemade frietjes en mayonaise natuurlijk.

Bron: Libelle-lekker.be. Beeld: iStock.