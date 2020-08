7 tips om je water een fris en fruitig smaakje te geven

Tijdens een hittegolf horen we veel, héél veel water te drinken. Ben je gewoon water beu? Geef het dan een fris en fruitig smaakje. Dat doe je zó.

Een glas koud water kan heerlijk zijn met warm weer, maar op een gegeven moment wordt het wel een beetje saai. Gelukkig kun je er heel makkelijk een fris en fruitig smaakje aan geven. We geven je een aantal tips:

Aardbeien en basilicum passen heel goed bij elkaar. Daarom worden ze ook vaak samen in een salade gegeten. Probeer het water wel snel op te drinken, anders worden de aardbeien een beetje wit en slap. Dat kun je na een tijdje al proeven.

2. Komkommer, watermeloen en munt

Komkommer zorgt voor een extra frisse smaak, maar in combinatie met watermeloen en munt maak je er pas echt een zomers drankje van. Cheers!

3. Citroen en munt

Dit is een echte klassieker. In een grote kan water zijn 4 schijfjes citroen en 3 munttakjes ruim voldoende. Zowel citroen als munt geeft best lang smaak af.

4. Framboos, rozenblaadjes en vanille

Hou je wel van zoet? Dan is dit een goede (en gezonde) oplossing. Het water krijgt een zachte en zoete smaak. Het is de ideale dorstlesser.

5. Bosbessen en lavendel

Heb je er ooit aan gedacht om lavendel in water te stoppen? Waarschijnlijk niet, terwijl het hartstikke lekker is. Het geeft een heerlijk, natuurlijk aroma af. Stop er ook wat bosbessen in voor een wat zoetere smaak.

6. Sinaasappel, limoen en citroen

Snijd een sinaasappel, limoen en citroen in schijfjes en halveer ze. Stop van alles een paar in een lege kan. Druk met een lange lepel op de citrusvruchten, zodat het sap vrijkomt. Voeg het water (en eventueel ijsklontjes) toe en je kunt gelijk genieten van dit zomerse drankje.

7. Ananas en munt

Geef een tropisch smaakje aan je water door er wat ananas aan toe te voegen. In combinatie met wat munt zorg je ervoor dat het water lekker fris blijft. Voor extra veel smaak kun je ook op de stukjes ananas drukken met een lepel, zodat het sap vrijkomt. Om ‘m op een piña colada te laten lijken, kun je er wat kokos aan toevoegen.

Bron: Lekker en Simpel, Culy. Beeld: iStock