Dít (goede nieuws) wist je nog niet over tiramisu uit de supermarkt

Zelfgemaakte tiramisu is (als je het goed doet) het allerlekkerst. Maar als je weinig tijd hebt ga je al snel voor de kant-en-klare versie uit de supermarkt. Is dit een goed alternatief?

Ja zeker! Want volgens de Consumentenbond kun je beter voor de kant-en-klare supermarkttiramisu kiezen. Hier zitten namelijk minder calorieën in. Het testpanel van de Consumentenbond vond één zelfs smakelijker dan die van de traiteur.

De test

De Consumentenbond testte eind 2016 negen gewone tiramisu’s uit de supermarkt. Bij veel toetjes vonden de proevers de alcoholsmaak te overheersend. Wat opvallend is, is dat geen één supermarkttiramisu lange vingers bevat, zoals in het originele recept. In plaats daarvan worden wél overal smaakversterkende aroma’s en conserveermiddelen aan toegevoegd.

De beste tiramisu

Nu denk je: waarom zou je dan tóch een kant-en-klare tiramisu uit de supermarkt kopen? De belangrijkste reden is omdat er ook een hele smakelijke supermarkttiramisu bestaat: de testers vonden die van de Lidl zelfs lekkerder dan de versbereide tiramisu van een Italiaanse traiteur. Het toetje van de budgetsupermarkt, dat nog geen vijftig cent per portie kost, kwam als grote winnaar uit de bus.

Calorieën

Een andere reden waarom je prima een paar bakjes tiramisu uit de supermarkt kan inslaan heeft te maken met de hoeveelheid calorieën. In een ‘normaal’ supermarktbakje zitten al snel ruim 220 kilocalorieën. Dat komt neer op ongeveer vier tot vijf klontjes suiker en zo’n tien gram vet (waarvan het meeste verzadigd).

Toch is zelf tiramisu maken niet gezonder. In het originele recept zit namelijk veel meer mascarpone dan in supermarkttiramisu, wat hem nóg vetter maakt (en ook allemaal verzadigd). Maar oké, dan heb je wel échte tiramisu, zoals ’ie hoort. Dat is ook wat (vetrolletjes) waard.

Bron: Consumentenbond Beeld: iStock.