Libelle Legt Uit: waar komt de traditie van het toetje vandaan?

In veel huishoudens is het vaste prik om de avondmaaltijd af te sluiten met een toetje. Een simpel kommetje yoghurt, vla, ijs, pudding of misschien chocolademousse; veel mensen kunnen er écht niet zonder. Maar waaróm eten we eigenlijk toetjes? Libelle ging op onderzoek uit en achterhaalde de traditie ervan.

Ongelofelijk maar waar: er was een tijd waarin we géén toetjes aten.

Vroeger werd er helemaal niet aan meerdere gangen gedaan. Al het eten werd gewoon tegelijkertijd op tafel gezet. Zoet, hartig, groente, fruit en andere zoetigheid; je kon alles tegelijkertijd op je bord scheppen. De overvolle tafels stonden voor weldaad. Het beeld van rijkgevulde tafels ken je vast wel uit films over de oudheid.



Service à la Russe

Het nadeel van deze overdaad was dat de gerechten afgekoeld waren voor de tafelgasten ze allemaal hadden kunnen proeven. Begin negentiende eeuw bedacht de Russische gezant in Parijs, Aleksandr Koerakin, dat het ook anders kon. Hij introduceerde de meerdere gangen tijdens diners, wat ‘service à la Russe; zou gaan heten.

Pudding

Toch maakten de toetjes zoals we ze nu kennen pas hun opmars in kookboeken uit de achttiende eeuw. Voornamelijk pudding won al snel aan populariteit, maar van kant-en-klare nagerechten was nog geen sprake. Pas toen eenmaal de gelatine (1845) en de maïzena (1862) waren uitgevonden werden toetjes steeds gangbaarder.

Mona

In 1899 opende Klaas Honig (die we nu kennen van de welbekende pakjes in de supermarkt) een fabriek, waarmee de maisstijfsel, maizena en puddingpoeders hun intrede in de supermarkt maakten. Maar pas toen het merk Mona in 1971 de welbekende pudding introduceerde, was het zuiveltoetje in de Nederlandse huishoudens echt traditie. En inmiddels is het toetje niet meer weg te denken uit ons eetpatroon.

