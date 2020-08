Jammie: dít toetje met avocado gaat momenteel het internet rond

Wij gebruiken avocado vaak op toast of in een salade, maar in onder andere Azië en Brazilië wordt deze vrucht ook vaak gegeten als dessert. Op TikTok was dit toetje met avocado een echte hit nadat een gebruiker haar recept deelde. Het filmpje ontving maar liefst 2,3 miljoen likes.

Het recept is simpel: je mixt een avocado die in stukjes is gesneden met gecrusht ijs en gecondenseerde melk in een schaaltje. Gecondenseerde melk is een mierzoete melk uit blik waarbij, meestal onder toevoeging van suiker, een deel van het water is onttrokken. Je koopt dit product gewoon in de supermarkt en je hebt ook een variant met kokosmelk. Je kunt dit toetje met avocado dus ook heel makkelijk vegan maken.