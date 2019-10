Als je soms even géén vlees op tafel wilt zetten, kan het misschien lastig zijn om een lekkere vleesvervanger te vinden. Tofu of tempeh zijn hier beide goede en gezonde opties voor. Maar welk van deze 2 zijn nou eigenlijk beter voor je? Libelle zocht het voor je uit.

Zowel tofu als tempeh is gemaakt van sojabonen. Het verschil is dat tofu niet gefermenteerd is en tempeh juist weer wel.

Advertentie

Tofu

Tofu is tegenwoordig te koop in iedere supermarkt, maar ook in toko’s en biologische winkels. Zijde tofu is het beste te gebruiken voor baksels, terwijl de normale variant ideaal is om curry’s, salades en Aziatische gerechten mee op te leuken. Je kunt het op smaak brengen met kruiden, knoflook en olie, en vervolgens krokant opbakken in de koekenpan.

Gezondheidsvoordelen

“Tofu bevat alle aminozuren die je lichaam nodig heeft om spieren, hormonen en antilichamen te maken”, zegt voedingsdeskundige Karen Ansel. “Bovendien bevat het van nature weinig verzadigde vetten en bevat het geen cholesterol”, vervolgt hij. Ook is het niet genetisch gemodificeerd, in tegenstelling tot veel andere sojaproducten.