In een tompouce zitten minder calorieën dan in een eierkoek

Kies je tussendoortje met wat wijsheid. Want vaak dénk dat iets nog zo gezond is, en dan blijkt dat helemaal niet waar te zijn.

Andersom geldt ook: soms is iets wat een ‘ongezonde stempel’ heeft gekregen lang zo slecht nog niet voor je lijn. Neem nou de tompouce. Hét zoete, roze gebakje dat typisch Hollands is. Daar zitten minstens 1000 calorieën in, zul je misschien denken. En neem nou aan de andere kant de eierkoek. Die is lekker luchtig en kan ook prima fungeren als ontbijt. Het is licht en dus goed voor het figuur. Mispoes.

Want juist in één tompouce zitten minder calorieën dan in één eierkoek.

Even op een rijtje:

In een tompouce zitten 324 calorieën

In een eierkoek zitten 327 calorieën

In een eierkoek zit 28 gram suiker

In een tompouce zit 19,8 gram suiker

Kortom: niet alleen qua calorieën wint het roze taartje het van de eierkoek, maar ook als je let op de hoeveelheid suiker die je binnenkrijgt.

Beeld: iStock