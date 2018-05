Tony's Chocolonely roept déze repen terug omdat er borstelharen in kunnen zitten

Heb je ná 3 mei een chocoladereep van Tony’s Chocolonely gekocht of gekregen? Let dan even goed op voordat je je eraan verlekkert.

In enkele grote repen (die van 180 gram) van het merk kunnen namelijk borstelharen van een kwast zitten. Het gaat om de volgende smaken:

melk 32% hazelnoot, lotnummer 18122

puur 70%, lotnummer 18115

puur 51% amandel zeezout, lotnummer 18116, 18117

puur 51% pecan kokos, lotnummer 18118

Niet levensgevaarlijk

De synthetische borstelharen van 1 tot 3 centimeter lang en zo’n 0,2 millimeter dik zijn in de fabriek losgekomen, uit een kwast die de binnenkant van de chocoladetanks met cacaoboter besmeert. Ze zijn niet levensgevaarlijk, maar bah, lekker is het natuurlijk niet.

Geld terug

Een klein gedeelte van deze repen waar de borstelharen in kunnen zitten ligt al in de Nederlandse winkels. Als je je repen vóór 3 mei hebt gekocht, kun je ‘m met een gerust hart naar binnen werken: de foute exemplaren gingen daarna pas in de omloop. Maar heb je een reep van na die datum en met een van bovenstaande smaken en lotnummers? Dan roept Tony’s Chocolonely-reep toe te sturen, waarna je je geld terugkrijgt.

Het adres en meer informatie over de terugroepactie vind je op de site van Tony’s Chocolonely.

Bron: Tony’s Chocolonely. Beeld: iStock

