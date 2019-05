Dat klinkt weer heerlijk: dít is de nieuwe Tony's Chocolonely-smaak

Ze zijn allemaal letterlijk en figuurlijk om op te vreten: de chocoladerepen van Tony’s Chocolonely. Het merk komt nu met een gloednieuwe zomerse variant.

Nomnom

En dat is witte chocolade met citroen maanzaad crumble. Misschien ken je deze smaak als poppyseed lemon – een veelgebruikte combinatie bij muffins, donuts en cakejes. Zoals ze het bij Tony’s zelf zeggen: ‘you’ll love it to the maanzaad and back’.

Lekker fris

Deze hagelnieuwe reep is het broertje van estafettereep melk amandel kletskop en vanaf nu een jaar lang verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn. Last van een klein dipje? Dan vrolijkt deze frisse reep je vást een beetje op.

