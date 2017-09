Chocoholics opgelet: de nieuwe limited editions van Tony's Chocolonely zijn bekend

Tromgeroffel… De nieuwe Limited Editions van Tony’s Chocolonely zijn bekendgemaakt. En geloof ons: dat is weer een feest. Dit jaar komt Tony met een driegangenchocodiner met een voor-, hoofd- én na-reep.

Dit is toch het ideale driegangendiner? De eerste gang bestaat uit donkere melkchocolade met rogge en zeezout. Daarna zet je je tanden in de zoet-kruidige reep met stoofpeertjes in romige melkchocolade. Het toetje? Witte choco met stracciatella: witte chocolade met cacaonibs en stukjes Tony’s pure chocolade. Jammie!

Dit zijn de 3 nieuwe smaken:

Donkere melk 42% rogge zeezout

Onze favoriet: donkere melkchocolade met knapperige rogge en een snufje zeezout. Bijzonder lekker!

Melk 32% stoofpeer

Romige melkchocolade met stoofpeertjes, kaneel en een beetje citroen: zo lekker. En nog lokaal ook: de stoofpeertjes komen van een Nederlands fruitbedrijf.

Wit 28% stracciatella

Witte chocolade met stukjes Tony’s pure chocolade en cacaonibs. Doe ons zo’n toetje!

De Limited Editions zijn vanaf 1 september 2017 tijdelijk verkrijgbaar bij Marqt, Bijenkorf, Wereldwinkels, WAAR, Jamin en cadeau- en delicatessenwinkels. Op vrijdag 1 september kunnen chocofans de repen als eerste komen proeven bij Tony’s winkel op de Polonceaukade 12 in Amsterdam.

Bron: Tony’s Chocolonely. Beeld: Tony’s Chocolonely