Jammie! 9x tosti, maar dan anders

De één maakt z’n tosti met extra veel kaas, de ander laat de ham liever achtwegen of weer een ander smeert er nog eens een flinke laag boter op. Hoe dan ook, we komen uiteindelijk allemaal bij dezelfde, standaard, tosti uit. Waarom gooi je het niet eens over een andere boeg?

Want variëren met een tosti-ijzer en 2 plakken brood kan zeker.

Banaan-pindakaas

Wie zei dat een tosti hartig moet zijn? Een laag pindakaas en een paar plakjes banaan doen het ook erg goed tussen de grill.

Tuna melt

Op de boterham doe je een plak kaas, wat tonijn uit blik, rode ui en weer een plak kaas (krijgen we ooit genoeg van kaas?) en weer een plak brood. Grillen maar.

Brie en parmaham

Spreekt voor zich: brood met een plak parmaham en een paar plakjes brie. Het water loopt ons al in de mond bij de gedachte.

Pesto en tomaat

Groene pesto en tomaat is de basis, hier kun je vervolgens belegen kaas of brie aan toevoegen en eventueel serranoham of salami.

Barbecue-tosti

Een tosti met gekaramelliseerde ui, cheddar, stukjes biefstuk en barbecuesaus. Als je ‘m wat pikanter wil dan kun je er nog sriracha saus aan toevoegen.

Makreel

Smeer wat geraspte mierikswortel op een boterham, leg plakjes gekookte bieten op het brood en verdeel wat gerookte makreel over de sneetjes.

Griekse tosti

Men neme het brood. Men doet er feta, tomaat en rode ui op en doet het geheel in de grill. Eventueel af te toppen met oregano en rucola.

Gegrilde groenten en geitenkaas

Gebruik een mix van gegrilde courgette, aubergine en paprika en leg deze met naturel geitenkaas tussen het brood. Eventueel af te toppen met nog een beetje verse basilicum.

Ossenworst

Klinkt gek, maar de hemel voor de echte vleesliefhebbers. Niet met mayonaise on the side, maar een beetje mosterd.

Voor de zoetekauwen is er ook nog een heerlijke combinatie met appel en kaneel. We doen ‘m voor:

Beeld: iStock