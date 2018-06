Zó veel extra calorieën krijg je binnen per week door traktaties op je werk

Grootschalig onderzoek Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention zetten een grootschalig onderzoek op onder 5222 werknemers. Zeven dagen lang hielden alle deelnemers exact bij wat ze eten en drinken, zowel thuis als op hun werk. Bovendien schreven ze op wat ze gratis aangeboden kregen, bijvoorbeeld een verjaardagstraktatie.

Rond een uur of vier gris je op weg naar een meeting nog een handje (of, vooruit, twee) snoep mee uit de snoeppot. Heerlijk, maar al die tussendoortjes zorgen ervoor dat je op je werk flink wat extra calorieën binnenkrijgt.

1300 calorieën extra

Wat bleek? Opgeteld zorgden de snacks op het werk ervoor dat de deelnemers zo’n 1300 calorieën per week éxtra tot zich namen. Zeventig procent van deze calorieën kwam uit snacks en drankjes die gratis aangeboden werden. En ja, dat is best veel, zeker als je bedenkt hoeveel dit per jaar is. Het gaat om een Amerikaans onderzoek, maar we kunnen ons zo voorstellen dat dit ook voor ons kikkerlandje geldt.

Richtlijn Voedingscentrum (slik…)

Let op, hier ga je van schrikken: het Voedingscentrum adviseert voor vrouwen een inname van zo’n 2000 calorieën per dag (let op, dit is een gemiddelde). Voor mannen is dit 2500 calorieën. Een snelle rekensom wijst uit dat wie 5 dagen per week werkt, en per week al snoepend 1300 extra calorieën tot zich neemt, elke dag 260 calorieën te veel binnenkrijgt. Oeps… Volgende keer dat taartje tóch maar overslaan en een appel nemen?

Na het lezen van dit artikel alsnóg zin om te trakteren? Deze kaneel-blondies zijn de ultieme traktatie:

Bron: AD.nl. Beeld: iStock