Weg met de lattes, dít is de nieuwste (en supersimpele) koffietrend

Tegenwoordig krijg je in cafés de meest moeilijke kopjes koffie, gezet met geavanceerde apparaten uit Italië, terwijl je eigenlijk gewoon zin hebt in een ‘ouderwets’ bakkie pleur.

Goed nieuws, want de nieuwste trend in koffieland is dus de oersimpele filterkoffie. Maar omdat filterkoffie niet zo lekker klinkt, wordt het kopje koffie door hipsters nu al omgedoopt tot ‘slow coffee’.

Lekker goedkoop

Filterkoffie (wij blijven het beestje gewoon bij de normale naam noemen) wordt steeds populairder bij de jongere generatie. Filterkoffie is namelijk goedkoop en snel gezet. Daarnaast heb je er geen ingenieuze apparaten voor nodig.

De populariteit van filterkoffie wordt ook gemerkt door zaken als Coolblue en Bol.com. Zij zagen de verkoopcijfers van koffiezetapparaten met respectievelijk 58 en 30 procent stijgen.

Net als wijn

Volgens Martijn Engels, een van de eigenaren van de Utrechtse zaak Koffie Leute, is filterkoffie niet te vergelijken met de (voorheen) hippere espresso’s en lattes van de afgelopen jaren. “Filterkoffie doet echt niet onder voor espressokoffie. Eigenlijk zou je espresso kunnen vergelijken met whisky, en filterkoffie met wijn. Wijn drinkt immers ook een stuk lekkerder weg, en er zijn veel meer smaken en mogelijkheden.”

