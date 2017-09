Bammetjes bewaren? Dit is dé truc om brood extra lang vers te houden

Niets lekkerder dan een verse boterham met een dikke laag roomboter en – het liefst – hagelslag, als je het ons vraagt. Jammer dat dat verse broodje na een paar dagen al droog en taai is.

Gelukkig is daar iets aan te doen. Wij vonden de slimste tips om élke dag te beginnen met een vers bammetje (en uiteindelijk veel minder brood weg te gooien). Natuurlijk kun je elke dag een paar sneetjes brood uit de vriezer halen, maar deze tips werken ook perfect.

1. Dé tips voor brood van de bakker

Koop je je brood het liefste bij de bakker om de hoek? Bewaar het brood dan in de zak waar je het brood in koopt. Waarom? Het papier absorbeert eventueel aanwezig vocht en juist het vocht zorgt ervoor dat een knapperige korst een rubberachtige textuur krijgt. Niet lekker. Je kunt het brood het beste bewaren op kamertemperatuur.

2. En zo bewaar je supermarktbrood

Voor wie z’n brood inslaat bij de supermarkt: bewaar het vooral in de originele plastic verpakking – op kamertemperatuur. Let op: stop supermarktbrood nóóit in de vriezer! Hoewel je het brood in de vriezer natuurlijk lang kan bewaren, komt het de smaak niet ten goede. Die kan muffig worden en de kans op een droge textuur is groot.

3. Zit je toch met oud brood?

Niet weggooien! Ook deze sneetjes brood kun je nog prima gebruiken. Besprenkel het brood met een beetje water en verwarm de boterhammen zo’n 10 minuten in de oven. Tadaa: je brood smaakt weer lekker vers.

Ben je niet zo’n grote broodeter? Kies dan liever voor brood van de bakker en vries wat je niet dezelfde dag, of de dag erna, opeet in. Of je kijkt bovenstaande video.

Bron: Dailymail. Beeld: Istock