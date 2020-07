Met deze simpele truc maak je je havermout een stuk lekkerder

Met een boel honing, kaneel en fruit is een bakje havermout best een lekkernij. Al zijn de havervlokken zelf nou niet echt om over naar huis te schrijven. Maar met déze tip is dat verleden tijd. Zo maak je je havermout namelijk heerlijk van smaak.

En het is zo gepiept.

Krachtige smaak

Havervlokken zijn vaak nogal droog, vlak van smaak en een beetje taai. Dit alles los je in een handomdraai op. Met deze tip worden de havervlokken namelijk wat steviger én een stuk krachtiger van smaak.

In de pan

Dit kun je op twee manieren doen. Voor de allerlekkerste havermout verhit je een lepel roomboter in de pan. Als de boter gesmolten is, voeg je de hoeveelheid havermout toe die je normaal gebruik voor in je pap. De havervlokken laat je al roerend goudbruin worden. Wanneer je een nootachtige geur ruikt, zijn de havervlokken klaar. Haal ze dan van het vuur en maak je havermoutpap zoals je dat altijd doet. Je zult zien dat de pap een stuk smaakvoller is omdat de havervlokken een nootachtige smaak hebben gekregen. Daarbij heb je een heel lekkere bite.

In de oven

Als je liever geen klontje boter toevoegt aan je maaltijd, kun je het ook anders aanpakken. Verwarm dan je oven voor op 175 graden. Verspreid een grote hoeveelheid havervlokken dunnetjes over een bakplaat met bakpapier en zet dit in de oven. Laat de havervlokken een minuut of 10 bakken totdat ze goudbruin zijn. Laat het vervolgens eventjes afkoelen buiten de oven, en voilà! Je kunt deze havermout nu zo toevoegen aan een pannetje melk om pap te gaan maken. Daarbij kun je op deze manier een grote voorraad gebakken havervlokken in 1 keer maken. Dat scheelt je voortaan veel tijd in de ochtend.

Heb je weinig tijd in de ochtend? Maak dan eens in 1 keer een flinke voorraad van deze gezonde granolarepen van havervlokken. Lekker én makkelijk.

