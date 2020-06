Life hack: zó maak je ijsblokjes zonder geknoei met water

De zomer staat voor de deur. Dus ligt jouw vriezer waarschijnlijk vol met ingevroren fruit voor koude smoothies en allerlei verschillende soorten ijsjes. Maar ijsblókjes mogen ook niet ontbreken om je zomerdrankjes wat verkoelender te maken. Vries je zelf graag ijsblokjes in? Met deze truc doe je dat nu zonder geknoei.

De life hack komt van ‘Brittnaenae’, zoals ze zichzelf noemt op het sociale medium Tiktok. Haar video over ijsblokjes is inmiddels al ruim 4 miljoen (!) keer bekeken is.

IJsblokjes invriezen

Het is soms een flink gehannes, om alle vakjes van het ijsblokvormpje goed en gelijk te vullen met water alvorens je het in de vriezer zet. Het resultaat? Ongelijke en ietwat gekke ijsblokjes, die zeker niet de schoonheidsprijs verdienen. Daar had Tiktokker Brittnaeae ook last van, en dus ging ze op jacht naar een manier om dit probleem te verhelpen. En niet zonder succes.