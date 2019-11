Met deze truc worden je M&M's smeuïger dan ooit tevoren

Als je jezelf trakteert op een zak M&M’s, is de kans groot dat je er niet over nadenkt hóe je de chocolaatjes naar binnen werkt. Waarschijnlijk doe je gewoon een graai in de zak. Maar dat is vanaf nu verleden tijd, want met deze briljante truc maak je de kleurrijke lekkernij smeuïger dan ooit.

Niemand minder dan Kim Kardashian, de grootste realityster van de wereld, deelde de lifehack met haar volgers.

Hoe te eten

Bij sommige snacks is er een duidelijke instructie hoe je ze eten moet. Wat dacht je van Oreo’s, die je moet draaien en dippen? Of het verorberen van een tompouce vol glazuur – waarbij de meningen verdeeld zijn over wat de beste manier is om ze te eten. Maar bij M&M’s kun je niet zoveel fout doen, zou je denken.

Krokant én smeuïg

Voor de een zijn gele M&M’s hemels, een ander geeft de voorkeur aan de groene. Maar met déze truc zijn alle chocolaatjes uit de zak even lekker. Wat je moet doen? Doe de M&M’s 30 seconden in de magnetron. Niet langer, want anders smelten ze. Dat is alles. Als het goed is behouden ze dan namelijk hun krokante buitenkant én wordt de binnenkant heerlijk smeuïg.

Zelf proberen

Kim Kardashian deelde de video op Twitter. Het filmpje is inmiddels al ruim 4 miljoen keer bekeken en mensen raken er niet over uitgepraat. Wil je het ook proberen? Dan kun je hieronder kijken hoe je precies te werk moet gaan. Geniet ervan!

This is how you eat M&M’s! Microwave them for 30 seconds then enjoy the melted magic! pic.twitter.com/hkaK6vaaaN — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 24, 2019

Bron: Twitter. Beeld: iStock, Twitter