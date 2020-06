Het is altijd best even pielen en de tactisch juiste hoek vinden om het allerlaatste beetje pindakaas uit de pot te schrapen. Met dít simpele trucje is dat verleden tijd.

Hadden we dat maar eerder geweten…

Op het videoplatform TikTok komen dagelijks allerlei geinige en soms ook ontzettend handige filmpjes voorbij. Momenteel zijn mensen helemaal ondersteboven van deze pindakaas–lifehack.