Met dít trucje bak je veel sneller een hele stapel pannenkoeken

Pannenkoeken bakken voor een heel gezin kan een heel karwei zijn. Zo’n hele stapel bakt zichzelf helaas niet, maar op Facebook gaat een trucje rond waarmee het bakken wel een stuk makkelijker wordt.

Je verwarmt een koekenpan, laat er boter in smelten en bakt de pannenkoek goudbruin. Zo simpel is het bakken van een pannenkoek inderdaad, maar je kunt het ook helemaal anders aanpakken. Op Facebook gaat namelijk een filmpje van The Sun rond waarin te zien is dat je pannenkoeken ook op de onderkant van de pan kunt bakken. Je dipt de onderkant van de pan in het beslag, zet ‘m omgekeerd op het vuur en zo bak je de perfecte pannenkoek. En je hoeft ook niet zoveel moeite te doen om de pannenkoek uit de pan te krijgen: handig!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock