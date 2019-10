Met deze trucs zet je de allerlekkerste aardappelpuree op tafel

Eerlijk is eerlijk: een lekkere, smeuïge en romige aardappelpuree maken is geen gemakkelijke klus. Dan is-ie weer t flauw, te zout of net te brokkelig. Maar met deze tips komt het goed!

Neem de tips hieronder goed door voordat je weer aan de slag gaat in de keuken. Zo maak je die heerlijk romige aardappelpuree:

Advertentie

1. Soort aardappelen

Niet alle soorten aardappelen zijn geschikt voor het maken van een overheerlijke aardappelpuree. Met vastkokende aardappels gaat het bijvoorbeeld niet lukken. Je kunt daarom het beste voor kruimige aardappelen gaan als je een smeuïge puree op tafel wilt zetten. De beste aardappelen zijn: Eigenheimers, Bildtstar, Santé, Doré, Irene, Frieslander en Resonant.

2. Zout vergeten|

Wanneer de aardappelen koken, zwellen de zetmeelkorrels op en absorberen ze het water. Door zout aan het water toe te voegen, breng je de aardappelen gelijk op smaak en hoef je aan het eind minder te doen.

3. Warm water

Je kunt het beste de aardappelen in koud water op het vuur zetten. Als je met heet water begint, zullen de aardappelen ongelijkmatig koken. Hierdoor kan de buitenkant uit elkaar vallen, nog voordat de binnenkant gaar is.

4. Afgieten

Zorg ervoor dat je na het koken de aardappelen goed laat uitlekken. Zo voorkom je een papperige, waterige puinhoop. Je kunt het vuur dan nog even laten staan, zodat de uitgelekte aardappelen nog een beetje uit kunnen drogen voordat je ze pureert.

5. Koude ingrediënten

Laat de boter eerst op kamertemperatuur komen, voordat je ze door de hete aardappelen laat smelten. Ook is het slim om de melk of room een beetje op te warmen voordat je ze aan het mengsel toevoegt. Wanneer de ingrediënten lauw zijn, worden ze makkelijker opgenomen en koelt de puree niet gelijk af.

6. Pureren

Door de opgezwollen zetmeelkorrels zijn de aardappelen wat gevoeliger dan normaal. Als je ze te krachtig pureert of te lang door blijft gaan met pureren, ontstaat er een lijmachtige smurrie. Dat is zonde! Ga daarom voorzichtig aan de slag met het pureren en je wordt beloont met een smeuïge puree.

7. Voorbereiden

Maak de aardappelpuree niet te lang van tevoren, want dan verliest het z’n smaak. Het enige wat je kunt doen als je graag vooruit werkt, is de voorbereide aardappelen in een hittebestendige kom (afgedekt met plasticfolie) maximaal 2 uur in een pan met sudderend water bewaren. Dan behouden de aardappelen wel hun smaak. Als je een slowcooker met een warme stand hebt, werkt dat ook.

Niet de juiste keukenspullen in huis? We hebben een lijstje gemaakt met spullen die je goed kan gebruiken als je puree gaat maken:

Zoete aardappelpuree met gegrilde groente en amandelen van Mathijs:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock