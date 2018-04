Waarom een tweede ontbijt je kan helpen afvallen

Dat je ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag zou zijn is een welbekend gegeven. Nu is er goed nieuws voor ontbijt-fanaten: een twééde ontbijt zou nog beter zijn én je helpen kilo’s te verliezen.

Voordat je ’s ochtends enthousiast pannenkoeken gaat staan bakken én twee croissants de oven inschuift; het gaat er wel om wat en wanneer je dan precies eet, uiteraard.

Doktoren van het prestigieuze Yale in Amerika kwamen tot de conclusie dat een tweede -mits gezonde- ontbijt een hartstikke slim plan is. Nadat ze twee jaar lang nauwkeurig de eetgewoonten op twaalf middelbare scholen analyseerden, zagen deze bollebozen dat je makkelijker op gewicht blijft met een extra portie havermout of kommetje kwark.

Tweede ontbijt

De reden? Niet goed aan de dag beginnen, kan er later voor zorgen dat je slechte voedselkeuzes maakt. Dat je om 11.00 toch zwicht voor iets met lekker veel suiker dus. Wie standaard het ontbijt oversloeg had een grotere kans op overgewicht in vergelijking met de mensen die twee keer ontbeten. Bovendien was er geen verschil in gewichtstoename tussen de kinderen die een keer ontbijten en de scholieren die dat twee keer deden.

Nog niet overtuigd? In dit onderzoek naar obesitas zagen researchers dat mensen die vroeg opstaan gedurende de dag meer geneigd zijn gezond te eten. Ze hebben daarnaast meer tijd om de calorieën gedurende de dag te verbranden.

Waarmee te ontbijten

Belangrijk bij het tweede ontbijt: ga niet beide keren voor een witte boterham met chocoladepasta, maar zorg dat het tweemaal een gezonde keuze is. Bijvoorbeeld ’s ochtends om 07.00 havermout met bessen, en rond 10.00 kwark met banaan. Zorg dat er twee tot drie uur tussen de eetmomenten zit. Maak de porties niet te groot en zorg voor vezelrijk eten dat rijk is aan vitamines (dus mét fruit en/of groente).

Je zou dat ‘tweede ontbijt’ dus eigenlijk als een gezond tussendoortje moeten beschouwen. In plaats van die gevulde koek aan het eind van de ochtend neem je lekker nog een ontbijtje.

