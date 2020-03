Waarom ook uien en knoflook niet aan te slepen zijn door het coronavirus

De afgelopen dagen vlogen de filmpjes en foto’s van lege supermarktschappen ons om de oren. Vooral houdbare producten als pasta en rijst waren ineens schaars, evenals toiletpapier. Nu blijkt dat ook uien en knoflook niet aan te slepen zijn.

Een leverancier van uien legt uit hoe dat komt.

Uien en knoflook als wapen

“De producten zijn geen medicijn om je van corona te genezen, maar ze wapenen je lichaam wel”, vertelt Erik Waterman aan De Stentor. Waterman is directeur van 1 van de grootste uienbedrijven in ons land. Hij geeft aan dat wat momenteel aan de hand is, in feite ook gebeurt als er een griepepidemie heerst. “Mensen vallen dan al snel terug op huismiddeltjes en leggen bijvoorbeeld een doorgesneden ui op hun nachtkastje om beter te slapen.”