Kan jouw gezondheid wel een boost gebruiken, maar heb je geen zin om met allerlei poeders en andere superfoods in de weer te gaan? Dan hebben we goed nieuws, want dat hóeft ook helemaal niet. Het toevoegen van uien aan je maaltijden kan namelijk ook al zoden aan de dijk zetten.

Scheelt je nog flink wat centen ook.

Gezondheidsvoordelen uien

Uien maken niet alleen veel gerechten smaakvol, zoet of juist pittig, maar zorgen er ook voor dat je zelfbereide maaltijden een stuk gezonder worden. De krachtpatser zit namelijk boordevol antioxidanten vitamine C en B, die beide kunnen helpen om vrije radicalen in het lichaam te voorkomen en oxidatieve stress te verminderen. Ze bevatten ook prebiotische vezels, die onze darmbacteriën voeden waardoor onze darmen gezonder kunnen worden. En dat is nog niet alles