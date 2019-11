Ontdekt: uien in de supermarkt zijn vaak al een jaar oud

Afgelopen weekend konden we zien hoe in het programma Keuringsdienst van waarde onderzoek werd gedaan naar uien in de supermarkt. Er werd iets verrassends ontdekt: een groot deel van de uien zijn niet vers, maar juist oud.

De Keuringsdienst van waarde kwam erachter dat er slechts 3 maanden per jaar een nieuwe oogst uien in de winkels ligt. De rest van het jaar liggen er oude uien in de schappen. Sommigen zelfs van een jaar oud.

Houdbaarheidsdatum

Gelukkig is er goed nieuws: een oude ui eten is niet slecht voor je. Een uienteler laat in het programma weten dat uien 10 maanden goed blijven. Door de lange houdbaarheidsdatum is een ui die al maanden in het schap ligt dus niet per se slecht voor je gezondheid. Ook smaakt de ui nog even goed. De uien blijven zolang goed dankzij het stofje C4H4N2O2 ook wel maleïnehydrazide genaamd. Bij de teelt krijgen de planten dit over zich heen waardoor de uien niet ontkiemen.

Nieuwe oogst

Wil je nou toch alleen maar uien van de nieuwe oogst eten? Uien die vers zijn hebben op hun netje ‘nieuwe oogst’ staan. Deze naam mogen ze 3 maanden houden. Zo weet je zeker dat jouw ui niet al een jaar in het supermarktschap ligt.

