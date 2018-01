Trend op eetgebied: dít gaan we een stuk vaker doen dan vorig jaar

In 2017 lieten we al massaal eten thuisbezorgen (en gingen we de deur uit voor een hapje), in 2018 gaan we dit nóg vaker doen.

Dat is te danken aan de Nederlandse economie, waar het een stuk beter mee gaat. Volgens marktonderzoekers van het FSIN tasten vooral jongeren en tweeverdieners dieper in de buidel voor een bezorgmaaltijd of etentje buiten de deur. We gaan zelfs nog meer uitgeven dan voor de crisis in 2007, aldus de onderzoekers.

Bedrag

In 2017 hadden we gemiddeld zo’n 1115 euro per persoon over voor eten en drinken buitenshuis. Dit jaar zal dat bedrag oplopen tot bijna 1163 euro per persoon. Voor de crisis ging het om een bedrag van 1148 euro.