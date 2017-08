Uitgelekt: dít is het geheime recept om zelf Big Mac-saus te maken

Fans van McDonald’s zijn het erover eens: geen hamburger smaakt zo goed als de Big Mac. De reden? De speciale saus die McDonald’s bovenop de dubbele burger doet. De ingrediënten van die saus waren altijd een groot geheim, maar nu lijkt het recept toch te zijn uitgelekt.

McDonald’s heeft het zelf nog niet bevestigd, maar volgens Daily Mail circuleert er op Pinterest een lijst met ingrediënten van de speciale Big Mac-saus. Het gaat om maar liefst 33 ingrediënten:

Sojaboonolie, gehakte augurken, glucosestroop, verschillende soorten suiker, azijn, maisstroop, verschillende soorten zout, calciumchloride, xanthaangom, kaliumsorbaat (conserveermiddel),, kruidenextracten, polysorbaat, gedistilleerde azijn, water, eigeel, uienpoeder, mosterdzaad, propyleenglycolalginaat, natriumbenzoaat (conserveermiddel), mosterd zemelen, knoflookpoeder, groenteproteïne, karamelkleur, paprikaextract, soja lecithine, kurkuma en calciumdinatrium EDTA.

Alternatief

Maar ja, daar kunnen wij in onze keuken niet echt mee uit de voeten. Gelukkig is er ook een alternatief recept dat je wél makkelijk zelf kunt maken, en dat ook precies zo zou smaken als de echte Big Mac-saus. Zo maak je ‘m:

120 ml mayonaise (8 eetlepels)

2 eetlepels gehakte augurken

2 theelepels witte azijn

2 eetlepels Franse dressing (bijvoorbeeld deze kant-en-klare versie)

1 eetlepel fijngehakte ui

2 theelepels suiker

een snufje zout

Gooi al die ingrediënten in een kom en roer het door elkaar. Klaar! Als je een echte Big Mac wilt maken, dan heb je verder nog 2 hamburgers nodig, een dubbel broodje met sesamzaad, cheddar kaas, ijsbergsla, augurken en ui.

Bron: Daily Mail. Beeld: Istock