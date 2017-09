Ik maakte de Utrechtse spritsen uit Heel Holland Bakt - dít is het resultaat

Als je de kandidaten zo ziet stuntelen in die tent bij Heel Holland Bakt, kun je soms (!) niet anders denken dan: ‘Dat kan ik beter.’ Libelle’s Laurence nam de proef op de som met de op het oog vrij makkelijke Utrechtse spritsen.

Op het oog, want zo makkelijk was dat dus helemaal niet. In de video hierboven zie je het eindresultaat. Ook vrolijk aan de bak? Deel je resultaat met ons op Facebook, we zijn reuze benieuwd!

Spritsen

– 150 gram witte basterdsuiker

– 210 gram boter

– 25 gram ei

– 5 gram zout

– 5 gram citroen (rasp)

– 250 gram Zeeuwse bloem

Chocola

– 300 gram pure chocolade

– cacaoboter

Utrechtse Spritsen

Voorbereiding:

– Verwarm de oven voor op 165 graden

– Haal de boter tijdig uit de ijskast

Bakbenodigdheden:

– Spuitzak en smalle gekartelde spuitmond

– Bakpapier

– Marmeren plaat

– Plamuurmes en glaceermes

– Bakspray

Bereiding spritsen

Zorg dat de boter heel zacht (tenminste op kamertemperatuur) is.

Maak een wrijfdeegje: leg de boter op de werkbank, voeg zout, citroenrasp en suiker toe en wrijf even door. Voeg daarna 25 gram ei toe en wrijf het goed door het botermengsel (Let op, het ei is niet te zien in de video!).

Het is belangrijk dat het geheel wit wordt.

Voeg nu ook de gezeefde bloem toe en meng dit door je wrijfdeeg, zorg dat het geheel goed zalvig is.

Als het een mooi zacht geheel vormt kan het deeg de spuitzak in.

Vet je bakplaat in.

Knip 3 lange stroken van ongeveer 5 centimeter breed uit je bakpapier.

Leg deze op je bakplaat en strooi vervolgens bloem over de hele bakplaat.

Haal de stroken weg en spuit het deeg er in drie lange banen op. (De bloem voorkomt dat de koekjes gaan ‘drijven’).

Zet de spritsen in de oven op 165 graden. Bak in ongeveer 20 minuten af.

Terwijl de spritsen in de oven staan, tempereer je de chocola.

Bereiding chocola:

Verwarm de callets au bain-marie in een pannetje op een matige temperatuur. Laat hem nooit boven de 50 graden komen dan verliest hij z’n glans.

Als de chocolade te dik is kun je eventueel wat gesmolten cacaoboter toevoegen. Koel tot rond de 28 graden.

Let op: snijd de spritsen terwijl ze nog heet zijn, dat voorkomt gebrokkel.

Meer recepten, video’s en ander jolijt? Bezoek dan de uitgebreide site van Heel Holland Bakt. Of download de app!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update.