Vallen jouw wraps ook altijd uit elkaar? Dankzij déze tip is dat verleden tijd

Voor de 20-jarige Job Teunis liep zijn avontuur in ‘The Voice of Holland’ vorig jaar helaas niet goed af: tijdens zijn auditie dachten de coaches dat hij een meisje was en besloten ze niet te draaien. Job liet het er echter niet bij zitten en deed vrijdagavond opnieuw een poging.

En met succes: hij wist namelijk deze keer álle juryleden voor zich te winnen.

Verwarring over stem

Vorig jaar ontstond er de nodige twijfel na zijn auditie. “Is het nou een jongen of een meisje?” vroeg Ali zich af. “Nee, een vrouw,” zei Anouk. De coaches vonden zijn stem voor een vrouw nét niet goed genoeg, maar als ze er niet veel later achter komen dat hij een jongen is, balen ze toch wel. “Dan is het toch wel jammer,” zo vindt Anouk. Ook Waylon heeft spijt. “Dan was het toch wel een bijzondere stem.”