Van latte tot matcha: zóveel cafeïne zit er in je favoriete drankjes

Bestel jij in ieder koffietentje steevast een latte of behoor je tot team cappuccino? Wellicht drink jij je koffie gewoon zwart, óf haal jij jouw dagelijkse energie uit matcha-latte. Welk drankje je ook drinkt, het is handig om te weten hoeveel cafeïne je nou eigenlijk naar binnen giet, zodat je stuiteren kunt voorkomen.

Daarom zetten wij de populairste drankjes voor je op een rij.

Cold brew koffie

In steeds meer hippe restaurants kun je cold brew koffie bestellen. Dit is een bijzondere filterkoffie, die maar liefst 24 uur getrokken wordt. Heel lekker, maar toch staat deze koffievariant bovenaan de lijst. Want er zit véél cafeïne in, meer dan alle andere koffies. Per kopje krijg je 96 milligram cafeïne binnen.