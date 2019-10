Vanavond aan de pompoen? Pas op: sommige exemplaren zijn giftig

Halloween is natuurlijk de perfecte gelegenheid om pompoen te eten, maar wist je dat niet elk exemplaar eetbaar is? Jaarlijks raken tientallen mensen ernstig vergiftigd door de groente.

Het zogeheten Antigifcentrum in België komt daarom met een belangrijke boodschap: een pompoen mag flauw smaken, maar niet bitter. Is dat wel het geval? Dan moet je het hapje dat je hebt genomen direct uitspugen.

Jaarlijks slachtoffers

Hoewel er in Nederland bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) nog geen meldingen zijn binnengekomen, kwamen er bij het Antigifcentrum in België vorig jaar maar liefst 37 oproepen binnen, goed voor 42 mensen met klachten. Ook in de voorgaande jaren werden telkens tussen de 30 en 50 oproepen geteld en dit jaar lijkt het dezelfde richting uit te gaan.

Bloederige diarree

Hoewel het volgens woordvoerder Patrick de Cock van het Antigifcentrum maar zelden voorkomt, kan een pompoenvergiftiging ernstige gevolgen hebben. “Zelfs al na inname van een kleine hoeveelheid kunnen symptomen optreden. Je begint te braken, krijgt heftige buikpijn en hevige, soms bloederige diarree. Dat kan dan weer leiden tot uitdrogingsverschijnselen.” Ook duizeligheid, uitgesproken speekselvloed en hartkloppingen kunnen voorkomen.

Kruisbevruchting

De bittere smaak van een giftige pompoen wordt veroorzaakt door cucurbitacines, giftige stoffen die af en toe aanwezig kunnen zijn in de zeer grote familie van pompoenachtigen. Ook augurken, courgettes en meloenen vallen daaronder. Volgens het Antigifcentrum ontstaat het probleem bij de teelt van zowel pompoenen als sierpompoenen in de eigen tuin. “Bijen kunnen hier een kruisbevruchting tussen verschillende soorten teweeg brengen.”

Moeilijk te zien

Wat ook niet echt meewerkt, is dat een eetbare pompoen met het blote oog niet van een giftige te onderscheiden is. Daarom kun je het best de rauwe vrucht proeven. Ook wordt afgeraden om zaden te gebruiken van zelfgekweekte pompoenen.

Bron: AD. Beeld: iStock