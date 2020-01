6 verrassende manieren om vanille-extract te gebruiken

Vanille-extract wordt vrijwel alleen gebruikt tijdens het bakken. Dat is zonde, want je kunt deze smaakmaker ook makkelijk gebruiken tijdens het bereiden van andere soorten gerechten.

Barbecue en grillgerechten

Vanille kun je toevoegen aan marinades voor grillgerechten en sausjes. Ook vermindert het vocht in vlees en geeft het een natuurlijke zoetheid aan varkensvlees, lam, kip, rundvlees of vis.

Tomatensaus

Chefs doen vaak vanille-extract in hartige sauzen, zoals tomatensaus. Dit brengt een subtiele zoete smaak in hartige gerechten naar boven zonder de andere gerechten te overweldigen. In tomatensaus verzacht vanille-extract de zuurgraad van de tomaten en verbetert het de algehele smaak van de saus.

Cocktails

Een cocktailmix met vanille is altijd een goed idee. Door vanille smelten de smaken in een cocktail goed samen. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met whisky en rum. Lekker om te combineren met kersen, chocola, kaneel of kruidnagel.

Smoothies

Houd je niet van groene smoothies? Doe dan eens een drupje vanille-extract erbij. De rijke vanillesmaak helpt het groenten en fruit samen te smelten waardoor de smoothie een subtiele zoete smaak krijgt, zónder hier suiker aan toe te voegen.

Koffie

Voor de zoetekauw onder ons: gebruik eens vanille-extract in plaats van vanillesiroop in je latte. Het geeft je de drankje dezelfde smaak, maar dan met een stuk minder suikers.

