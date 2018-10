Vragen om een doggybag: 44% van de Nederlanders vindt het gênant

In de Verenigde Staten is het de normaalste zaak van de wereld, maar wij Hollanders vinden het echt een ding om in een restaurant een doggybag te vragen. Maar er is hoop…

Uit een steekproef van Natuur & Milieu blijkt namelijk dat momenteel 44% van de Nederlanders liever niet om een tasje vraagt om overgebleven eten in te stoppen, maar in 2014 was dat nog meer dan de helft. De milieuorganisatie hoopt dat het aantal Nederlanders dat in een restaurant om een doggybag vraagt de komende jaren sterk toe zal nemen, want het is natuurlijk zonde om al dat lekkere eten in de prullenbak te gooien.

Geld besparen

Ook thuis kan je een hoop doen om voedselverspilling tegen te gaan. Wij zetten vijf manieren voor je op een rij om minder eten weg te gooien én te besparen op je boodschappen. Je leest het artikel hier.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock