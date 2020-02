Waarom niet alle vegaburgers gezond zijn

Hoewel het natuurlijk hartstikke goed is om je vleesconsumptie te verminderen, blijken niet alle vleesvervangers even gezond te zijn. Onderzoek van de Consumentenbond wijst namelijk uit dat vegaburgers bovengemiddeld veel zout bevatten.

Hoewel vegaburgers aanzienlijk minder vet bevatten dan gewone vleesburgers, is het zoutgehalte ongeveer hetzelfde. En dat is niet bepaald goed nieuws.

Zoutgehalte

De Consumentenbond onderzocht 16 vegaburgers en ontdekte dat deze vleesvervangers gemiddeld 1,4 gram zout bevatten. Dit percentage past niet in de schijf van vijf, aldus de bond. In de schijf staat namelijk dat een vleesvervanger maximaal 1,1 gram zout per 100 gram mag bevatten. Hiermee is het zoutgehalte van vegaburgers dan ook bovengemiddeld hoog.