Al je favoriete streamingsdiensten inmiddels al uitgespeeld? Ga dan eens op onderzoek in eigen land en bezoek de filmlocaties van je favoriete Nederlandse films eens. Een verrassend uitje dat ook nog eens geheel coronaproof is.

Hartenstraat

Zoals de naam al doet vermoeden, speelt de film Hartenstraat zich af in de Hartenstraat in de Negen Straatjes in Amsterdam. Meerdere personages worden gevolgd die in en rondom de Negen Straatjes wonen of daar een winkeltje hebben. Wandel door de gezellige straatjes, maak een shopafspraak bij een van de leuke boetiekjes en haal een koffie af bij een van de horecazaken.

Terschelling

Maak een reisje naar Terschelling en ontdek de filmlocaties van de familiefilm Mijn bijzonder rare week met Tess. Hoofdpersonage Sam is als jongste van het gezin bang om alleen over te blijven en begint tijdens zijn vakantie op Terschelling vastberaden aan zijn zelfverzonnen ‘alleenheidstraining’. Boek in je uppie een fijn vakantiehuis, dwaal net als Sam de hele middag over het strand en haal aan het einde van de dag verse kibbeling.

Maaskantje

Wie herinnert zich Richard Batsbak, Rikkert Biemans, Gerrie van Boven, Barrie Butsers en Robbie Schuurmans uit het Noord-Brabantse Maaskantje nog? New Kids on the Block begon als een televisieserie en werd gevolgd door twee bioscoopfilms: New Kids Turbo en New Kids Nitro. In zowel de serie als de film stond friettent ’t Pleintje centraal. De originele frietkot is afgebroken, maar er is een mooie frietzaak voor in de plaats gekomen met dezelfde naam.

Nam Kee

Oesters van Nam Kee is een roman van Kees van Beijnum en werd in 2002 verfilmd. De film speelt zich voor een deel af in het Cantonese restaurant Nam Kee in Amsterdam. Het restaurant heeft drie locaties, maar het restaurant in de film is die op de Zeedijk. Helaas kunnen we er door de coronamaatregelen niet eten, maar je kunt natuurlijk wel iets afhalen.

Friesland

Om de filmlocaties van Schippers van de Kameleon op te zoeken moet je naar Friesland. In Terherne heb je er zelf Het Kameleondorp, een attractiepark dat geheel gewijd is aan de boekenserie en film. Die locatie is vanwege de coronamaatregelen helaas gesloten, maar je kunt natuurlijk wel ronddwalen in de Friese plekken Terherne, IJlst en Eanewoude.

Beeld: Schippers van de Kameleon