Lekker lunchen doe je zo: vegan BLT met sriracha en avocado

Voor Máxima zal het deze week best even wennen zijn: ze moet het namelijk voor het eerst zonder haar geliefde hofdame Lieke Gaarlandt – van Voorst tot Beest (74) doen. De Rijksvoorlichtingsdienst liet vorige week weten dat de hofdame met ingang van 1 mei is ontheven van haar functie.

Het vertrek van Gaarlandt is best een dingetje: ze heeft namelijk bijna 28 jaar in de hofhouding gediend en is daarmee ook het langst dienende lid.

Aanstelling na aftreden van koningin Beatrix

Gaarlandt, een voormalig lerares Frans, werd op 1 juni 1993 door koningin Beatrix benoemd als hofdame en na de troonwisseling in 2013 werd ze door koningin Willem-Alexander aangesteld als hofdame voor koningin Máxima. Dat ze destijds mocht blijven is best bijzonder. Want bij het aftreden van Beatrix moest de rest van de hofdames namelijk vertrekken, wat betekent dat Gaarlandt de enige van de ‘oude garde’ is die mocht blijven.