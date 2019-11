Speciaal voor 'World Vegan Month': smeuïge veganistische boterkoek

Boterkoek is een guilty pleasure van velen. Wist je dat je de boter ook kunt vervangen door margarine? Met dit recept voor vegan boterkoek maak je de perfecte snack voor World Vegan Month.

Valt de boterkoek erg in de smaak en kun je er niet genoeg van krijgen? Dan heb je heel november een goede reden om de boterkoek te bakken: het is namelijk de hele maand World Vegan Month.

Advertentie

Ingrediënten voor 12 personen

250 g bloem

225 g koude margarine

125 g witte basterdsuiker

citroenrasp van 1/2 citroen

1 tl vanille

snufje zout

2 el sojamelk

1 el agavesiroop

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 175 graden.

2. Vet een bakblik of boterkoekvorm van 24 tot 26 centimeter in.

3. Zeef de bloem in een kom. Voeg de rest van de ingrediënten, behalve de sojamelk en de agavesiroop, toe. Kneed tot een samenhangend deeg.

4. Druk het deeg in de vorm.

5. Meng de sojamelk met de agavesiroop en bestrijk de bovenkant van het deeg met dit mengsel.

6. Maak eventueel met een mes ruitjes of andere vormpjes in het deeg. Bak de boterkoek in 30 minuten gaar.

7. De boterkoek moet volledig afgekoeld zijn voor je deze serveert. Dan is het tijd om te genieten!

Bron: Becel. Beeld: Green Food Lab