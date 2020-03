Goed nieuws voor veganisten: deze eieren zijn volledig plantaardig

Ontbijten met gebakken eieren met kaas en spek als het de avond ervoor laat geworden is, een gepocheerd eitje bij een stukje zalm: heerlijk. Niet zo gek dat eieren een van de dingen zijn die veganisten het meest missen in hun eetpatroon. Daar hebben 2 Franse vrouwen wat op gevonden.

Philippine en Sheryline hebben een veganistisch ei geproduceerd dat kookt, bakt en smaakt als een kippenei. Het vegan ei is gemaakt van groenten en kun je koken, klutsen en bakken. De eieren hebben zelfs een eierschaal die je open moet breken.

Iedere maaltijd

“We kwamen tot het besef dat mensen ei het meest missen in een veganistisch dieet. Het is een product dat je in iedere maaltijd gebruikt: van ontbijt tot lunch en diner, voor zoete – en hartige gerechten. We besloten er zelf een te maken.”