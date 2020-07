Vegan of fan van kokos? Zó maak je een zuivelvrije kokosslagroom

Vind jij kokos ook zo héérlijk? Of ben je veganistisch en probeer je zuivel te mijden? Probeer dan eens deze heerlijke zuivelvrije kokosslagroom te maken.

Succes gegarandeerd!

Of je het nu op een stuk cake, bij een toetje of in de koffie serveert: slagroom maakt een zoet gerecht altijd nóg lekkerder. Daarom is deze makkelijke en lekkere kokosslagroom een perfect alternatief voor mensen die zuivel willen vermijden.

Kokoscrème

Het enige wat je nodig hebt is een blik kokosmelk. Zorg ervoor dat de kokosmelk minimaal 12 uur in de koelkast heeft gestaan, voordat je het gaat kloppen. Door de kou splitst de kokosmelk zich in tweeën. Je krijgt dan kokoswater met aan de bovenkant de kokoscrème. De crème drijft naar boven en kun je er dus heel makkelijk afscheppen.

Heel koud

Voor de slagroom gebruik je alleen de kokoscrème. Aangezien dit het vet van de kokosmelk is, kun je dit opkloppen tot slagroom. Het heeft dezelfde textuur als slagroom, maar smaakt naar kokos. Gebruik voor het kloppen een koude kom en zorg dat de kokoscrème echt goed koud is. Je kunt het altijd nog even in de vriezer zetten. Zet de mixer op de hoogste stand en begin met mixen. Heb wel geduld, want kokosslagroom heeft wat langer de tijd nodig om stijf te worden.

Tropisch tintje

Deze romige kokosslagroom is vooral heerlijk als topping bij een taart of cake. Zo geef je er gelijk een tropisch tintje aan. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon wat aardbeien in dippen. En net als bij gewone slagroom, kun je de slagroom wat zoeter maken door er wat suiker of vanille-extract aan toe te voegen. Smakelijk!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lisa Bryan (@downshiftology) op 9 Nov 2019 om 8:52 (PST)

Luchtige slagroom kloppen doe je zó:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Downshiftology. Beeld: iStock