Vegetarische falafel bowl met zoete aardappel en hummus

Deze zogeheten buddha bowl is niet alleen voedzaam en makkelijk te maken, maar is vooral verrukkelijk. Dit heerlijke recept is bedacht door EatPureLove.

Voor twee personen heb je nodig:



• een bakje falafel classic Garden Gourmet

• een bakje hummus pikant Garden Gourmet

• 150 gr veldsla of bladspinazie

• 50 gr ongezouten geroosterde amandelen, grofgehakt

• 25 gr sesamzaadjes

• 100 gr boekweit, gekookt en even opgebakken

• 1 middelgrote geroosterde zoete aardappel

• 150 gr geroosterde bloemkoolroosjes

• 2 geroosterde wortelen

• 1 blikje biologische kikkererwten, afgespoeld, uitgelekt en drooggedept

• snuf zout

• zwarte peper

• 1 tl komijnpoeder

• 1 tl kurkuma

• een halve avocado, in plakjes

• olijfolie

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 220 graden.

2. Doe de blokjes zoete aardappel en plakjes wortel samen met de bloemkoolroosjes en de kikkererwten in een kom.

1. Giet hier royaal olijfolie overheen en meng even goed zodat alle groente bedekt is met een laagje olijfolie.

2. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verspreid hierover de groenten. Breng op smaak met wat peper en zout en de rest van de kruiden.

3. Rooster de groente gaar in ongeveer 20 minuten.

4. Kook de boekweit volgens de aanwijzingen op de verpakking.

5. Bak nu ook de falafelballetjes volgens de aanwijzingen op de verpakking.

6. Halveer de avocado en verwijder de pit. Lepel de avocado uit en snijd het vruchtvlees in partjes.

7. Nu kun je de falafel bowl gaan maken. Begin met de sla en verdeel de rest van de ingrediënten er gewoon over. De sesamzaadjes en amandelen strooi je er als topping over.

Bron: Gardengourmet.nl Beeld: EatPureLove